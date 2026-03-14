İran’dan İsrail’e yeni balistik füze saldırısı

İsrail ordusu (IDF), İran’dan yeni bir balistik füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

İsrail sağlık ekipleri, İran’ın İsrail’e yönelik son balistik füze saldırısında herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamasına göre saldırı sırasında az sayıda balistik füze fırlatıldı.

İlk askeri değerlendirmelere göre füzelerin büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından engellendi ya da açık alanlara düştü.

Bu saldırı, İran’ın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği yedinci füze saldırısı olarak kaydedildi.