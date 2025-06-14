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İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı... Ölü ve yaralılar var!

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı... Ölü ve yaralılar var!

14.06.2025 07:45:00
Güncellenme:
AA
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İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı... Ölü ve yaralılar var!

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi. İran'ın İsrail'e dün akşamdan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

"15 DAKİKA İÇİNDE ÜÇ SALVO FÜZE FIRLATILDI"

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail basını da, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.

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