İsrail, İran'ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesisine de saldırdı!

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını bildirdi.

Adraee, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran rejiminin İsfahan bölgesindeki nükleer tesisine yönelik saldırıyı tamamladı. Tesiste, nükleer silah üretim sürecinde uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Saldırı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı, laboratuvarlar ve ek altyapı imha edildi."