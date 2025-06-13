İsrail’in İran’a saldırılarına Türkiye’deki sosyalist partilerden ve DEM Parti’den tepki

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgesel krizleri derinleştirmekten başka bir anlam taşımadığını ifade etti. “İran ile nükleer müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde İsrail’in saldırıları daha fazla çözümsüzlüğe ve yeni çatışma alanlarına sebep olacaktır” diyen DEM Parti, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku tanımama yaklaşımında ısrar ettiğini belirtti. Parti, ABD ve İsrail hükümetlerine saldırıları sonlandırma ve müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

EMEP’TEN İKTİDARA SERT ELEŞTİRİLER

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM’de yaptığı açıklamada İsrail’in ABD emperyalizminin desteğiyle soykırım yaptığını belirtti. AKP’yi saldırıların siyasi, ekonomik ve lojistik ortağı olmakla suçlayan Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını “ikiyüzlülüğün daniskası” olarak nitelendirdi. Karaca, “Türkiye İsrail’e hizmet eden araçlara limanlarını ve hava sahasını açarken, bir yandan da kınama mesajları yayınlayarak sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi. Karaca, İsrail ile ticaretin derhal durdurulması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurguladı.

SOL PARTİ: TÜRKİYE BU TEHLİKELİ OYUNA DAHİL EDİLİYOR

Sol Parti yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a dönük saldırılarının ABD ve İsrail eliyle yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi’nin yeni savaş sahnesi olduğunu savundu. Açıklamada, “BOP eşbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli eliyle Türkiye bu tehlikeli oyuna dahil edilmemelidir. ABD üsleri kapatılmalı, İsrail’in saldırılarına ortak olunmamalıdır” denildi.

TKP: EMPERYALİZM PLANI

TKP, İsrail’in İran’a saldırısını Ortadoğu’nun emperyalist çıkarlar doğrultusunda yeniden paylaşılması için bir adım olarak değerlendirdi. Açıklamada, “İsrail’in bu saldırganlığı, bölgeyi vahşi bir yağma ve sömürü alanına çevirmeyi hedefliyor. AKP Türkiyesi bu yağmaya ortak olma çabasında” ifadelerine yer verildi.

TİP: ORTA DOĞU’YA YIKIM GETİRECEK

TİP, İsrail’in saldırılarının Orta Doğu’ya yıkım, gericilik ve çatışma getireceğini belirtti. Açıklamada, “Saldırılar, Filistin halkına yönelik soykırıma karşı direnişi bastırmayı ve bölgeye gözdağı vermeyi hedefliyor” denildi. TİP, emperyalist müdahalelere, militarizme ve siyonist saldırganlığa karşı çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.