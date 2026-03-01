İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Ölü ve yaralılar var

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD saldırılarında İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

Yerel medyada yayımlanan açıklamada, “Düşmana karşı Dürüst Vaat 4 Operasyonu’nun yedinci ve sekizinci dalgaları geniş çapta başlatıldı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada hedeflere ilişkin ayrıntı verilmedi.

İran’dan ateşlenen balistik füzenin İsrail’in Beyt Şemeş kentinde isabet etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, saldırıda yaklaşık 27 kişinin yaralandığını, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

MDA, iki kişinin ise olay yerinde kritik durumda tedavi edildiğini açıkladı.

Füzenin, şehrin bir yerleşim bölgesine isabet ederek bir sinagogu tahrip ettiği ve bir kamu sığınağı ile çevredeki evlere büyük hasar verdiği bildirildi.