İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası: Sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan gelen füze tehdidine karşı ülke genelinde hava saldırısı sirenlerinin çalıştırıldığını ve halkın acilen güvenli alanlara geçmesi gerektiğini bildirdi.
Açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen bölgelerde önleme ve saldırı operasyonları yürütmektedir” denildi.
Sirenlerin çaldığı bölgeler arasında Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve ülkenin merkez yerleşimleri bulunuyor.,
Kudüs’te çalan hava saldırısı sirenleri nedeniyle İsrail parlamentosu Knesset’teki komite toplantıları aniden durduruldu. Milletvekilleri, İç Cephe Komutanlığı’nın uyarısı sonrası korunaklı alanlara yönlendirildi.