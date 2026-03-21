İran’dan İsrail’in Dimona kentine füze saldırısı: Yaralı sayısı 39'a yükseldi!

İran’ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor.

İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

İran, İsrail’in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, olayda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldi.

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve ardından duyulan patlama sesleri yer aldı.

İran’dan İsrail’in Dimona kentine füze saldırısı



YARALI SAYISI 39'A YÜKSELDİ

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek üzere devreye girdiğini ancak füzenin düşürülemediğini açıkladı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Yaralıların Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtildi. Yetkililer, yaralanmaların büyük bir kısmının patlamadan saçılan şarapneller nedeniyle meydana geldiğini, bazı kişilerin ise sığınaklara koşarken düşerek yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin Dimona'ya yaklaşan füzeyi engellemek üzere devreye girdiği ancak füzenin düşürülemediği teyit edildi. Açıklamada, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.