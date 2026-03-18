İran’dan, İsrail’in merkezinde 'küme mühimmatlı' füze saldırısı

İran’ın İsrail’in merkezini hedef alan çok dalgalı füze saldırıları, sahadaki askeri çatışmanın ötesine geçerek kritik sivil altyapıyı doğrudan hedef alan yeni bir aşamaya girildiğini ortaya koydu.

Salı öğleden sonra düzenlenen saldırılarda, havada parçalanarak çok sayıda mühimmat yayan küme tipi bir füze, farklı noktalarda eş zamanlı hasara yol açtı.

İlk saldırının ardından bir saatten kısa süre içinde ikinci dalga, daha sonra ise Kudüs çevresini de kapsayan üçüncü bir saldırı gerçekleştirildi.

TREN İSTASYONU VURULDU

İsrail basınına göre, Holon kentinde bir tren istasyonu ve çok sayıda otobüs zarar görürken, şehirde üç ayrı noktada isabet tespit edildi. Tel Aviv’de ise hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelere ait parçaların Begin Park’taki bir dalga havuzuna düştüğü bildirildi.

Tel Aviv yakınlarındaki Rinatya yerleşiminde bir binada hasar oluşurken, Or Yehuda’da bazı araçların vurulduğu aktarıldı.

Yetkililer, uçuş sırasında parçalanarak çok sayıda savaş başlığı yayan küme tipi füzenin, hava savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştırdığını ve isabet noktalarının sayısını artırdığını belirtti.

Holon, Tel Aviv, Or Yehuda ve Rinatya başta olmak üzere Dan bölgesinin birçok noktasına ekipler sevk edildi.

Olay sonrası can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İsrail makamlarının, savaşın başından bu yana can kayıplarıyla ilgili sıkı bir sansür politikası uyguladığı biliniyor.

İRAN'IN BU ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre İran’ın İsrail’in merkezindeki demiryolu altyapısını hedef alan son saldırıları, çatışmada yeni ve kritik bir aşamaya işaret ediyor.

İlk olarak ülkenin merkezindeki bir tren istasyonunun vurulmasıyla başlayan süreç, şimdi Tel Aviv’deki en büyük istasyonlardan birinin ciddi şekilde devre dışı kalmasıyla daha geniş bir stratejik tabloya dönüşmüş durumda.

İsrail’in coğrafi olarak küçük bir ülke olması ve kuzey-güney hattında tek ana demiryolu omurgasına sahip olması, bu saldırının etkisini katlıyor. Özellikle Hayfa ve Tel Aviv gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan ana istasyonların zarar görmesi, ülke genelinde demiryolu ulaşımını ciddi ölçüde aksatma potansiyeli taşıyor.

Demiryolu hatlarının devre dışı kalması, zaten yoğun olan karayolu trafiğini daha da kilitleyebilir. Ayrıca bu hatların geçtiği bölgelerdeki köprü ve bağlantı yollarının zarar görmesi halinde, ülkenin merkezinde ulaşımın büyük ölçüde durma noktasına gelebileceği belirtiliyor.

'LOSİSTİK KABUS...'

Uzmanlara göre saldırının en kritik boyutlarından biri askeri sonuçları. İsrail ordusunda (IDF) görev yapan askerlerin önemli bir bölümü günlük ulaşımda tren sistemini kullanıyor.

Demiryolu ağının sekteye uğraması halinde:

Yüz binlerce askerin birliklerine ulaşmasında ciddi gecikmeler yaşanabilir

Yedek kuvvetlerin hızlı şekilde mobilize edilmesi zorlaşabilir

Kuzey ve güney cepheleri arasında büyük ölçekli asker sevkiyatı ciddi şekilde aksayabilir

Bu durum, özellikle geniş çaplı bir seferberlik çağrısı halinde İsrail açısından 'lojistik kabus' olarak değerlendiriliyor.

EKONOMİK ETKİLER

Uzmanlara göre demiryolu sisteminin devre dışı kalmasının ekonomik etkileri de son derece yüksek olabilir. İsrail’de her gün yüz binlerce kişi işe trenle gidip geliyor.

Bu sistemin çökmesi:

İş gücü hareketliliğini ciddi şekilde azaltabilir

Büyük şehirlerde üretim ve hizmet sektörünü aksatabilir

Trafik yoğunluğunu artırarak ekonomik verimliliği düşürebilir

Bazı uzmanlar, bu tür bir altyapı hedeflemesinin uzun süredir öngörüldüğünü belirtiyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapılan analizlerde, İran’ın İsrail’i doğrudan askeri hedeflerden ziyade kritik altyapıyı vurarak felç edebileceği senaryosu dile getirilmişti.