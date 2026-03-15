İran’dan Körfez ülkelerine çağrı: 'Tek çözüm...'

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine ABD’ye karşı birlik çağrısında bulundu.

Tengsiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş yıllarda defalarca Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve yabancı güçlerin kendilerine güvenlik sağlamayacağını, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna onları feda edeceklerini söyledik. Bugün ise onların hırslarının kurbanı haline nasıl geldiğinizi görüyorsunuz. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.