İran'dan kuzey Irak'taki Kürt gruplara operasyon

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'ın batısında, Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerdeki Devrim Muhafızları mevzilerini bombaladığı haberleri geldi.

Bu adımla birlikte, İran ordusunun, ülkenin batı sınırlarında kontrolü kaybetmesi hedeflenirken, Irak içlerinde bekleyen ayrılıkçı grupların da bölgede kontrolü ele geçirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İran Kürdistan Partileri Koalisyonu'ndan bir kaynak Rudaw'a verdiği demeçte, Trump'ın İranlı Kürt grupların liderleriyle görüşmeler yaptığını öne sürdü.

KAMPLAR VURULDU

Rudaw'da yer alan bir habere göre, Erbil’in Koye ilçesinde, (Barzani'ye yakın) İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDPI) bağlı militanların bulunduğu Azadi Kampı’na salı günü üç adet İHA isabet etti. Koye Belediye Başkanı Tarık Haydari, saldırıda bir kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Irak’taki müttefiklerinin cumartesiden bu yana Erbil’de konuşlu ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerine, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) bağlı Peşmerge güçlerine ve muhalif gruplara yönelik düzenlediği onlarca İHA ve füze saldırısının son halkası oldu. Pazartesi günü ise bir diğer muhalif grup olan Kürdistan Özgürlük Partisi de İran operasyonlarının hedefi oldu.

Koye’de konuşan bir görgü tanığı, İHA’ların yanı sıra bir füzenin de kampı vurduğunu söyledi. Güvenilir kaynaklar, saldırıda füzelerin kullanıldığını ve İHA’lardan birinin kampın hastanesine isabet ederek bir sağlık personelini yaraladığını aktardı. Yayınlanan görüntülerde saldırı bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

Azadi Kampı, İranlı Kürt muhalif gruplardan biri olan KDPI üyeleri ve ailelerine ev sahipliği yapıyor.

İSRAİL, SALDIRILARININ HEDEFİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'a yönelik son hava saldırıları, çoğunlukla Irak sınır hattındaki mevzileri hedef alıyor. Bu saldırıların, Tahran’ın bölgedeki kontrolünü zayıflattığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) konuşlu terörist grupların, İran topraklarına geçişinin önünü açabileceği belirtiliyor.

ABD ve İsrail güçleri 2 Şubat'ta, İran’ın batısında, Kürt nüfusun yoğun olduğu ve Irak sınırına komşu olan Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde, Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Hedef alınan başlıca noktalar arasında Senendec (İran'ın Kürdistan Eyaleti'nin yönetim merkezi), Merivan ve Kamyaran’daki askeri tesisler bulunuyor. Devrim Muhafızları üsleri, Besic tesisleri, polis merkezleri ve istihbarat ofislerinde geniş çaplı hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Bölgeden gelen görgü tanığı ifadelerine göre, Irak Kürdistanı sınırında yer alan Meryan’daki Devrim Muhafızları üssü patlamalar sonucu yıkıldı; saldırıların ardından bazı mahkûmların serbest kaldığı iddia edildi.

Mahabad kentinde ise İran istihbarat servisinin merkezine yönelik nokta atışı saldırılar düzenlendi. Sivil can kaybı bildirilmezken, çevredeki bazı binalarda cam kırılması gibi hafif hasar oluştuğu aktarıldı.

KÜRT GRUPLARDAN ORTAK BİLDİRİ

Geçen hafta İranlı Kürt gruplar, Tahran yönetimine karşı 'İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu'nu kurduklarını duyurdu.

Koalisyon; Barzani'ye bağlı KDPI; PKK'nın İran kolu, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Komala ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Khabat) tarafından oluşturuldu.

Pazartesi günü yayımlanan ilk bildiride, İran’daki yönetim sistemi 'diktatör ve baskıcı İslam Cumhuriyeti rejimi' olarak nitelendirildi ve rejimin 'ülke nüfusunun tamamını rehin aldığı' öne sürüldü.

'AYRILIK' ÇAĞRISI

Koalisyon, ülkede yaşayan Kürtleri, siyasi tutumlarını ittifakın talep ve talimatları doğrultusunda şekillendirmeye çağırdı. Olası bir 'rejim çöküşü' halinde idari ve hizmet kurumlarının korunmasını istedi.

İttifak ayrıca Kürt çoğunluklu bölgelerde görev yapan İran güvenlik güçlerine, “İslam Cumhuriyeti saflarını ayırmaları ve uluslarının yanında yer almaları” çağrısında bulundu.

Koalisyonun ilanının ardından, İran'ın Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak silahlı Kürt gruplarla arasına mesafe koyduğunu bildirdi ve 'bölge topraklarının komşu ülkelere karşı tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini' yineledi.