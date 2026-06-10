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İran'dan misilleme: ABD'nin Ürdün'deki askeri üssü vuruldu

İran'dan misilleme: ABD'nin Ürdün'deki askeri üssü vuruldu

10.06.2026 09:02:00
Güncellenme:
DHA
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İran'dan misilleme: ABD'nin Ürdün'deki askeri üssü vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu kaydedildi.

İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı belirtlen açıklamada, saldırılarda 4 önemli hedefin imha edildiği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu kaydedildi. İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı belirtlen açıklamada, saldırılarda 4 önemli hedefin imha edildiği aktarıldı.

 

İlgili Konular: #İran #Ürdün #füze saldırısı

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