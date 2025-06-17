İran'dan savaş hazırlığı: Personel izinleri iptal, saldırılar yoğunlaşacak

İran devlet televizyonu, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari’nin İsrail’e yönelik son saldırılar hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Haydari, “Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde bu saldırılar daha da yoğunlaşacak” dedi.

Komutan Haydari, önceki gece boyunca İsrail’e karşı farklı tiplerde tahrip gücü yüksek, noktasal hedefleme kabiliyetine sahip İHA’lar kullanılarak misilleme saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Haydari saldırıların, Tel Aviv ve Hayfa’daki stratejik hedefleri vurduğunu savundu.

Haydari, “Bu silahlar, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa’daki stratejik mevzilerini imha etti” ifadelerini kullandı.

İRAN, TÜM SAĞLIK PERSONELİNİN İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı tüm sağlık personelinin izinlerini iptal etti ve acil görev çağrısı yaptı.

Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, İsrail ile yaşanan askeri çatışmaların ardından alınması dikkat çekti.

Ülke genelinde hastanelerdeki tüm sağlık ekiplerinin tam kapasiteyle görev başında olması istenirken, muhtemel bir acil durum planının devreye alındığı yorumları yapılıyor.



