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İran'dan 'siber saldırı' açıklaması!

İran'dan 'siber saldırı' açıklaması!

18.06.2025 15:46:00
Güncellenme:
DHA
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İran'dan 'siber saldırı' açıklaması!

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, siber saldırlar nedeniyle ülkede internet sorunu yaşandığını ve iki bankanın siber saldırıya maruz kaldığını bildirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkedeki son gelişmelere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Muhacerani, ülkede aksaklık yaşanan bankacılık sistemine ilişkin açıklamasında, iki bankanın siber saldırıya uğradığını belirtti.

"VERİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDİŞE DUYULMASIN"

Hükümet sözcüsü, söz konusu saldırının veri sızıntısına yönelik olmadığını, bankacılık işleyişini aksatmayla ilgili olduğunu söyledi. Banka müşterilerinin veri güvenliği açısından endişe duymasına gerek olmadığını aktaran Muhacerani, uzmanların konu ile ilgilendiğini ve kısa sürede bu sorunun çözüleceğini kaydetti.

İran’daki internet sorunlarına da değinen Muhacerani, ülkedeki internetin yavaşlama nedeninin siber saldırılar olduğunu vurgulayarak, “Acil bir durum olmadığı sürece ulusal internete geçmeyeceğiz” dedi.

İlgili Konular: #İran #banka #siber saldırı

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