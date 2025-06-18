Son dakika... Milli Savunma Bakanı Güler: İran'daki son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır

TSK komuta kademesiyle birlikte İran sınırındaki birlikleri denetlemek üzere Van'a gideni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Halihazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır" dedi.

SAVAŞ 6. GÜNÜNDE

İsrail-İran savaşında altıncı güne girilirken Van'dan İran'a açılan Kapıköy Sınır kapısında hareketlilik sürüyor.

Sınır kapısında günlük geçişler sürüyor. İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

Bazı aileler Türkiye'deki evlerine veya yakınlarının yanına geçici olarak geliyor. Ancak bölgedeki birçok İranlı kısa süreliğine gelse de ülkelerini terk etmeyi düşünmüyor.

BAKAN GÜLER: SINIRDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi bugün bölgeye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.





Bakan Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi. Güler, sınırda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Bakan Güler, "Halihazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır" ifadelerini kullandı.