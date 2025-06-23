İran'dan, Trump'a hodri meydan: Sen başlattın, biz bitireceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran topraklarına saldırarak savaşın kapılarını araladığını söyledi.

Musevi, “Suçlu Amerika, İslam’ın savaşçılarına Amerikan çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemin kapısını açtı. Bu yolda asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Musevi, ABD'nin İran’ın egemenliğini doğrudan ihlal ettiğini ve kutsal topraklarına saldırarak savaşa girdiğini vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Sözcüsü İbrahim Zolfaqari de devlet medyasında yayınlanan bir videoda ABD'yi hedef aldı.

“BU SAVAŞI SEN BAŞLATTIN, BİZ BİTİRECEĞİZ”

Zolfaqari, İran’ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

“Güçlü ve hedefe yönelik operasyonlarımız ağır, pişmanlık dolu ve öngörülemez sonuçlar doğuracak.”

Zolfaqari, ABD'nin saldırısını “faydasız” olarak niteleyip, “Bu saldırı sadece başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedeflerin çeşitliliğini artırdı ve bölgesel savaşın genişlemesi için zemin hazırladı” dedi.

Zolfaqari, konuşmasının sonunda İngilizceye geçerek doğrudan Trump'a seslendi:

“Kumarbaz Trump, bu savaşı sen başlatabilirsin ama bitiren biz olacağız.”