İran'dan Trump'ın ültimatomuna yanıt: Saldırı olursa Körfez mayınlanır

İran devlet medyasına göre Savunma Konseyi, ülkenin güney kıyıları ile adalarına yönelik bir saldırı ihtimaline karşı sert bir açıklama yaptı.

Açıklamada, böyle bir durumda Basra Körfezi’ndeki erişim yollarının deniz mayınlarıyla kapatılabileceği belirtildi.

İranlı yetkililer, yapılacak herhangi bir saldırının ardından Körfez’deki deniz ulaşımının ciddi şekilde sekteye uğrayacağını vurguladı.

Açıklamada, kıyılardan bırakılabilecek yüzer mayınlar dahil olmak üzere farklı türde mayınların kullanılabileceği ifade edildi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, yalnızca Hürmüz Boğazı’nın değil, tüm Körfez’in uzun süreli bir kriz bölgesine dönüşebileceği kaydedildi.

Öte yandan Axios’un haberine göre ABD’nin, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı yeniden tüm gemi trafiğine açmaya zorlamak amacıyla ülkenin en büyük petrol ihracat noktası olan Hark Adası’nı işgal etme ya da ablukaya alma planlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

İran tarafı, geçmişte yaşanan örneklere de dikkat çekti. Açıklamada, 1980’li yıllarda yüzü aşkın mayın temizleme gemisinin dahi sınırlı sayıdaki deniz mayınını temizlemekte başarısız olduğu hatırlatılarak, olası bir krizin uzun süreli etkiler yaratabileceği vurgulandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.

Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.