İran'dan Türk hava sahasına füze ateşlenmişti... NATO'dan dikkat çeken açıklama!

13.03.2026 14:22:00
Güncellenme:
AA
NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazır olduklarını bildirdi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz" bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

İlgili Konular: #türkiye #NATO #İran #füze

