İran'dan Umman'a gizemli uçuşlar: Diplomatik temas mı, tahliye mi?

İran’dan kalktığı tahmin edilen iki uçak (biri hükümete ait özel jet, diğeri Meraj Havayolları’na ait tarifeli uçuş) Çarşamba günü öğle saatlerinde İran hava sahasını terk ederek Umman’ın başkenti Maskat’a iniş yaptı.

Her iki uçuş da Flightradar24 gibi havacılık takip sistemlerinde sadece belirli aralıklarla göründü, transponder sinyalleri ise zaman zaman açılıp kapatıldı.

Uçuşlar, JJ25, JJ26 ve JJ28 kodlarıyla izlendi. Kullanılan uçaklar bir Airbus A340 ve bir A321 modeli. Uçuş takibi sırasında uçakların ne kalkış havalimanı ne de iniş noktası sistemde görünmüyordu.





İRAN HAVA SAHASINDA SESSİZLİK

13 Haziran 2025’te başlayan İsrail bombardımanlarının ardından İran, hava sahasını dış uçuşlara kapattı.

O tarihten bu yana Flightradar24 üzerindeki İran hava sahası tamamen boş görünüyor.

18 Haziran günü saat 15.00 sularında ilk uçak radar ekranlarında belirdi ve kısa süre sonra sinyali kapattı. Yaklaşık yarım saat sonra ikinci uçak da benzer bir rota izleyerek Maskat’a yöneldi ve iniş yaptı.

DİPLOMATİK TEMAS MI, TAHLİYE Mİ?

Uçakların taşıdığı yolcular ya da uçuş amacı hakkında İran ya da Umman’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak gelişme, bölgede artan gerilim ve ABD–İran nükleer müzakerelerinin geleceği bağlamında olası bir arka kapı diplomasisi veya acil tahliye olasılığını gündeme getirdi.

Umman, geçmişte de İran ile Batı arasında gizli temasların yürütüldüğü güvenli kanal olarak kullanılmıştı.