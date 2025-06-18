İran’dan WhatsApp ve Telegram uyarısı: İsrail’e veri gönderiyor

İran hükümeti, vatandaşlarına siber güvenlik uyarısı verdi. İranlı yetkililerin, devlet televizyon kanalı İran Radyo Televizyon Kurumu’na (İRİB) yaptığı açıklamada, İsrail’in İranlı bilim insanlarına ve üst düzey komutanlara düzenlediği suikast saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiğini belirterek, İran halkına WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınması uyarısında bulundu.

İran hükümeti, uygulamaların savaş koşullarında kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtirken, vatandaşların yer değiştirmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını istedi.

Hükümet yetkilileri, "İnsanlar cep telefonlarını hassas yerlere götürmekten kaçınmalıdır. Özellikle de hassas kuruluşların çalışanları, güvenli telekomünikasyon hatları kullanmalı ve güvensiz yazılımları kullanmaktan kaçınmalı" dedi.

"İSRAİL SİBER SAVAŞ BAŞLATTI"

İran’ın Siber Güvenlik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın dijital altyapısına karşı geniş çaplı bir siber saldırı başlatarak, İran halkına sunulan çevrimiçi hizmetleri aksatmayı hedeflediğini aktardı.

Siber Güvenlik Komutanlığı, İsrail’in "siber savaşına" karşı önlemlerin alınmış olduğunu ve saldırıların çoğunun başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı.

Komutanlık, önlemlerin İsrail'in "siber katmanlara nüfuz etmesini ve altyapıyı siber ve askeri operasyonlar yürütmek için kullanmaya devam etmesini engellemek" için alındığını belirtti.

İran’ın en büyük bankalarından biri olan Bank Sepah, bugün erken saatlerde siber saldırıların hedefi olmuştu. İsrail ile bağlantılı bir bilgisayar korsancılığı örgütü saldırının sorumluluğunu üstlenerek, "Bank Sepah’ın bütün verilerini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.