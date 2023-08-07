İran, Danimarkalı Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:01

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:01

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, İran asıllı Danimarka vatandaşı bir kadının dün İran’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği Kuran'a yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Kuran'a yapılan saygısızlık nedeniyle Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi Vahr'ın Bakanlığına çağrıldığını aktaran Kenani, İran'ın bu konudaki tepkisinin kendisine iletildiğini ifade etti.

Vahr'ın, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için ülkesinin gösterdiği çabaları anlattığını kaydeden Kenani, “Bu çabalar bizim faydamızadır ama bizim için ülkelerin bu sürecin tekrarını önleme konusundaki eylemleri önemlidir” diye konuştu.

Kuran'a yönelik saygısızlığı bir "siyonist proje" olarak gördüklerini dile getiren Kenani, bu gerçeğin bu suç ve hakaretlerin meydana geldiği ülke hükümetlerinin sorumluluğunu azaltmadığını kaydetti.

ABD'YE TEPKİ

İranlı Sözcü, ABD'nin ticari gemileri korumak amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararına tepki gösterdi.

Kenani, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde seyrüsefer güvenliğinin İran'ın önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Bölgede güvenliğin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki ortak işbirliği çerçevesinde sağlanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Kenani, yabancı güçlerin varlığının güvenliği tehlikeye attığını ileri sürdü.

İRAN, KUVEYT İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Kenani ayrıca Tahran'ın Araş/Durra Gaz Sahası konusunu teknik ve hukuki bir mesele olarak gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin bu konuda Kuveyt ile görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Kenani, bu konuyu komşuluk ilişkilerinin yanı sıra teknik ve yasal bir çerçevede ilerletmeyi arzuladıklarını söyledi.