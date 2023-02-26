İran deprem tatbikatı yapacak

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 17:38

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 17:38

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, 2 Mart'ta yapılacak tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.

Tatbikatla havadan yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırlığının ölçüleceğini aktaran Nasıri, "Bu tatbikat, Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandı" dedi.

Nasıri, tatbikatta 15 kuruluşun yer alacağını belirterek, daha önce benzer iki tatbikat yapıldığını ve bu yıl da havadan yardım ve kurtarma tatbikatlarının üçüncüsünün düzenleneceğini aktardı.

Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çamran, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tahran'da meydana gelebilecek bir depremin Türkiye ve Suriye'de yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler gibi yıkıcı olabileceğini belirterek, "Yıl boyunca deprem yaşayan başka ülkeler de var fakat binalarını düzgün yaptıkları için bu tür olaylara tanık olmuyorlar. Dayanıklı binalar yapmazsak nasıl bir felakete tanık olacağımız belli olmaz" ifadelerini kullanmıştı.