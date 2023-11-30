İran destekli terörist gruplara İHA saldırısı
Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde, Irak'tan Suriye'ye giriş yapan, İran destekli terörist gruplara ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Irak üzerinden Elbukemal'a giriş yapan İran destekli terörist gruplara ait bir askeri araç, SİHA ile hedef alındı.
Kaynaklar, saldırıda İran destekli grup üyesi 4 silahlı kişinin öldüğünü ifade etti.
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor'da konuşlu İran destekli teröristlere ait noktalar ve araçlar, son dönemde, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen hava araçlarıyla sık sık hedef alınıyor.
Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de terör örgütü IŞİD'in çekilmesinin ardından Suriye'nin eline geçti.
Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.
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