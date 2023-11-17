MİT’ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK’nin ideolojik alan sorumlusu Ali Subaşı öldürüldü!

MİT, PKK/YPG’nin sözde ideolojik alan sorumlusu 'İdris Serhat' kod adlı Ali Subaşı'yı, Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:14
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