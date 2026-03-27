İran Devrim Muhafızları: 'Hürmüz Boğazı kapalıdır, her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır'

27.03.2026 14:00:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu, her türlü gemi geçişinin sert karşılık bulacağını duyurdu.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bu iki ülke ve onlara destek veren ülkelere kapatması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerine Boğaz'ın açılması için kendilerine askeri destek talebinde bulunmuş ancak bu talep karşılık bulmamıştı. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'na ilişkin uyarı niteliğinde açıklama geldi. Açıklamada, "Bu sabah ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından farklı uyruklu 3 konteyner gemisi, gemiler için belirlenen koridora doğru ilerlemeye çalıştı, ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri döndü" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve boğazdan geçiş yapan türlü geminin sert karşılık bulacağı vurgulandı. Açıklamada, "Siyonist-Amerikanların, müttefiklerinin ve destekçilerinin menşe limanlarından herhangi bir varış noktasına ve herhangi bir koridordan herhangi bir geminin hareketi yasaktır" denildi.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden geçtiğimiz çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail haricindeki ülkelerin, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik düzenlemelerine uymaları şartıyla yetkili İran makamlarıyla koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabileceği duyurulmuştu.

 

