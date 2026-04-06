İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı öldürüldü

Devrim Muhafızları tarafından yapılan kısa açıklamada, Hadimi’nin Pazartesi sabaha karşı ABD-İsrail ortak saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Hadimi’nin öldürüldüğünü doğrulayarak, İranlı komutanların hedef alınmaya devam edeceğini ve İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılacağını söyledi.

HAMİDİ KİMDİR?

Mecid Hadimi, 2025 yazında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşta öldürülen Muhammed Kazımi’nin ardından Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanlığı görevine getirilmişti.

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olarak görülen Hadimi, Haziran 2025’te dönemin Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıpur’un kararıyla göreve atanmıştı. Bu görev, ülkedeki en hassas ve etkili pozisyonlardan biri olarak biliniyor.

Daha önce Devrim Muhafızları bünyesinde Bilgi Koruma Teşkilatı’nın başkanlığını yürüten Hadimi, 2018-2022 yılları arasında Savunma Bakanlığı’nda da benzer bir görevde bulunmuştu. Akademik olarak ise ulusal güvenlik ve stratejik savunma alanlarında doktora derecesine sahip olduğu belirtiliyor.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, hem ülke içinde hem de dışında karşı istihbarat faaliyetlerini yürütüyor, dış operasyonları koordine ediyor ve Kudüs Gücü ile diğer güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR ARTIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından İsrail’in İran’daki üst düzey isimleri hedef alan saldırılarında çok sayıda kritik isim hayatını kaybetti.

Öldürülen isimler arasında eski dini lider Ali Hamaney, danışmanı Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıpur, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Devrim Muhafızları Deniz İstihbarat Başkanı Behnam Rızai ve Genelkurmay danışmanı Cemşid İshaki de bulunuyor.

Son gelişmeler, bölgedeki çatışmanın daha da derinleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.