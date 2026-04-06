6.04.2026 11:17:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İran, Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Tümgeneral Mecid Hadimi'nin ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD-İsrail'nin İran'a yönelik saldırılarında bir üst düzey askeri isim daha hedef alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Duyuru İran Devrim Muhafızları Ordusu Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi.  

Hademi'nin ölümünü, "İslam Devrimi Muhafızları İstihbarat Teşkilatının güçlü ve eğitimli başkanı bugün şafak vakti Amerikan-Siyonist düşmanın saldırısında şehitlik mertebesine ulaşmıştır" ifadelerinin kullanıldığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Hademi'nin yarım asır boyunca ülkeye istihbarat ve güvenlik alanlarında önemli, büyük, kalıcı ve öğretici katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu katkılar, özellikle yabancı düşmanlar ve onların İran'ın güvenliğini ve barışını sarsmaya yönelik hain ve kötü planları karşısında, ülkenin istihbarat camiasının uzun yıllar boyunca gururla ayakta durmasının yolunu açacaktır."

Hademi'nin nerede hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmezken cenaze törenine ilişkin program bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

İlgili Konular: #İran Devrim Muhafızları Ordusu

İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu: 'ABD merkezli bulut bilişim şirketi Oracle hedef alındı' İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ve eşine düzenlenen suikastın ardından, Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ABD merkezli bulut bilişim şirketi Oracle’ın hedef alındığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları: 'Hürmüz Boğazı kapalıdır, her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır' İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu, her türlü gemi geçişinin sert karşılık bulacağını duyurdu.
Devrim Muhafızları: Pilotu arayan ABD hava araçlarını imha ettik ABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü İran’ın güneybatısında düşen Amerikan savaş uçağının pilotunun sağ salim kurtarıldığını açıklarken, İran ordusu kurtarma operasyonu sırasında birden fazla 'hava unsurunu' düşürdüğünü duyurdu.