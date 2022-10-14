İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tahran'da düzenlenen bir etkinliğe katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Tesnim'in aktardığına göre Hüseyin Selami, Batı’nın "sömürgeci üstünlük ve hegemonyal planlarına" dikkat çekti.
Selami, "Bugün ülkemizde yaşanan olaylar, İslam Devrimi ile gerileyen bir sistem arasındaki en büyük çatışmanın nesnel olarak ortaya çıkmasıdır. Çatışma ülkemizdeki farklı noktalarda değil, dünya çapında yaşanıyor" dedi.
Uluslararası politik düzenin tekrardan dizayn edildiğini savunan Selami, "Halihazırda dünya çürümekte olan eski yapıdan yeni bir yapıya geçiyor. Bugünkü olup bitenler, 40 yılı aşkın bir süre boyunca emperyalist sistemin süregelen başarısızlıklarının birikmesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
Selami, "Aslında yaşanan büyük olay düşmanın gücünün gerçek boyutunun zamanla azalmasıdır. Son dönemde üstün bir sistemin gücü gitgide azaldı. Bu süreç, düşmanın tehdit gücünün kaybetmesinden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.
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