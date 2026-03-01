İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı: Ahmet Vahidi kimdir?

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından, Komutanlığa Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu.

Vahid Şahçeraghi olarak da bilinen Ahmad Vahidi, İranlı üst düzey bir asker ve siyasetçidir. Aralık 2025’te İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) başkomutan yardımcılığına atanan Vahidi, daha önce 2021–2024 yılları arasında İran İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen İran’daki Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin (Expediency Discernment Council) üyesi olarak bulunuyor.

1958 yılında Şiraz’da doğan Vahidi, elektronik mühendisliği lisans eğitimi ile endüstri mühendisliği yüksek lisansının ardından stratejik çalışmalar alanında doktora yaptı. 1979’da İran Devrim Muhafızları’na katıldı.

1980’li yıllarda istihbarat alanında görev alan Vahidi, 1988’de İran’ın ülke dışı özel operasyon birimi olan Kudüs Gücü’nün komutanlığına getirildi. Kudüs Gücü, özellikle konvansiyonel olmayan savaş yöntemleri ve askeri istihbarat faaliyetleriyle biliniyor. Vahidi, tuğgeneral rütbesine sahip.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ÜST DÜZEY GÖREVLER

Vahidi, 2005–2009 yılları arasında savunma bakan yardımcılığı yaptı.

2009’da dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Savunma Bakanı olarak atandı ve 2013’e kadar bu görevde kaldı. 2016–2021 arasında Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi’nin başkanlığını yürüttü.

Haziran 2025’te İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin ölmesinin ardından kurumun geçici lideri olarak görevlendirildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR

Ahmad Vahidi, 1994 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Yahudi topluluk merkezi AMIA’ya düzenlenen ve 85 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

Arjantin yargısı, saldırının planlanması ve yürütülmesinde İran’ın rolü bulunduğunu öne sürerken, Tahran yönetimi suçlamaları reddediyor.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, 2021’de Vahidi’nin İçişleri Bakanı yapılmasını sert şekilde eleştirmiş; Simon Wiesenthal Merkezi de atamayı saldırı mağdurlarının aileleri açısından “geri adım” olarak değerlendirmişti.

Vahidi, terör faaliyetleri ve nükleer silahların yayılmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunuyor. ABD yönetimi 2010 yılında kendisini kara listeye alarak finansal varlıklarını hedef alan yaptırım kararı uygulamıştı.