İran Devrim Muhafızları üç ülkeyi hedef aldı: Huzurunuzu bozacağız

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:39

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

IRNA'nın aktardığına göre Hüseyin Selami, ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'la "hesaplaşacaklarını" söyledi.

Selami, halka seslenerek, "ABD halkımıza yaptırım uygulayarak sizi teslim olmaya, ilaç vermeye ve ihracat ile ithalatı izin vermeye çalıştı, ancak siz güçle yaptırımları devre dışı bıraktınız ve denizlerde gemilerimizin güvenli şekilde hareket etti. Biz ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'la hesaplaşacağız. Bizden ne aldılarsa geri aldık. İHA'larını vurduk ve bir kez daha ABD'nin hiçbir halt etmeyeceği kanıtlandı" dedi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki ABD üssünü füzelerle hedef aldıklarını hatırlatan Selami, "Yine bir kez daha ABD'nin hiçbir halt etmeyeceği kanıtlandı. Kandırılmış az sayıdaki gençlerimize şunu söylüyorum: Düşmanın psikolojik operasyonlarına kanmayınız. ABD'nin İranlı gençlerle ilgili arzusu nedir biliyor musunuz? ABD, 'İran'ı yenemediğimiz için İranlı gençleri Amerikalılaştırmalıyız' diyor" diye konuştu.

"HUZURUNUZU BOZACAĞIZ"

General Selami konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çürümüş ve köhne ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan rejimleriyle hesaplaşacağımızı ve intikam alacağımızı belirtmek isteriz. Sizi (ABD), İran'dan ve bölgeden defettik ve bu topraklardaki arzularınızı gömeceğiz."

Selami, Suudi Arabistan'a uyarılarda bulunarak, "Suudi Arabistan'a ve kontrolündeki medyalara şunu diyorum: sizinle de hesaplaşacağız. Siz görüntü gösterip kışkırtıyorsunuz. Bir halkın huzurunu bozup kendinizin huzurda yaşamanıza izin vermeyiz. Huzurunuzu bozacağız" dedi.