İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD basınına konuştu: ‘Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan NBC News televizyonunda soruları yanıtladı.

Orta Doğu’da olası ateşkes çağrıları için Erakçi, ABD ve İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü, hastanelere saldırdığını belirterek, "İran’ın halkı için savaşmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi bozduğunun altını çizen Erakçi, "Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz" diye konuştu.

RUSYA SORUSU: ‘DETAYLI BİR BİLGİM YOK’

Erakçi, Rusya’nın İran’a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Erakçi, “Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok." dedi.

'KOMŞULARIMIZA DEĞİL, AMERİKAN TESİSLERİNE SALDIRIYORUZ'

İran’ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını dile getiren Erakçi, "Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

'BAŞKA HİÇ KİMSE TARAFINDAN TEHDİT OLARAK ALGILANMAK İSTEMİYORUZ'

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın yakında ABD’ye ulaşabilecek füzelere sahip olabileceği” iddiası hakkında da “Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak kasıtlı olarak kendimizi 2 bin kilometrenin altında bir menzille sınırladık çünkü dünyada başka hiç kimse tarafından tehdit olarak algılanmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'TOPRAKLARIMIZA GİREN DÜŞMANLA SAVAŞIRIZ'

ABD'nin İran'a kara birlikleri konuşlandırması olasılığı hakkındaki bir soruyu da Erakçi, "Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var." şeklinde cevapladı.

“YENİ LİDERLERİNİ SEÇMEK İRAN HALKINA KALMIŞ BİR ŞEYDİR”

Erakçi, Trump'ın İran'ın bir sonraki liderini seçme sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamaları üzerine, "Kimsenin iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yeni liderlerini seçmek İran halkına kalmış bir şeydir." ifadelerini kullandı.