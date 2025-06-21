İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'da konuştu

İran-İsrail çatışması tüm şiddetiyle devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı için geldiği İstanbul'da kritik açıklamalarda bulundu.

Erakçi, bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceklerini belirterek, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum" dedi.

İsrail'in, İran ile ABD arasında 15 Haziran'da gerçekleştirecek 6. tur müzakerelere başlamadan iki gün önce kendilerine saldırmaya karar verdiğini kaydeden Erakçi, "Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" ifadelerini kullandı.





DİPLOMATİK ÇÖZÜME YEŞİL IŞIK

Erakçi, İran'ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'teki anlaşmasını hatırlatarak, "Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı" dedi.

Diplomasinin önemine dikkati çeken Erakçi, "Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD İNKAR ETTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

Öte yandan, "Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır" diyen Erakçi, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ABD'nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardık. Bunu inkar ettiler. İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var ve şimdi, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) attığı tweetler ve verdiği röportajlar, ABD'nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyuyor."

Erakçi, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum" diye konuştu.