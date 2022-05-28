İran duyurdu: Eğitim uçağı düştü
İran'a ait bir eğitim uçağının Keşm Adası'nda düştüğü bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Keşm Valisi Muhammed Hüseyni, konuya dair açıklama yaptı.
Muhammed Hüseyni, eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki bir dağ köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.
Hüseyni, denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Basra Körfezi'nin girişinde Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alıyor.
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