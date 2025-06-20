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İran duyurdu: İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü!

İran duyurdu: İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü!

20.06.2025 10:01:00
Güncellenme:
AA
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İran duyurdu: İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü!

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarda kullandığı 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İlgili Konular: #İHA #İran #İran Devrim Muhafızları Ordusu

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