İran duyurdu: Reisi'nin ziyaret tarihi belirlendi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:00

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.



İPTAL EDİLMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 Kasım'da duyurduğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 28 Kasım'daki ziyareti iptal olmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ziyaretin iptal olmasına ilişkin "İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla ziyaret uygun bir zamanda yapılmak üzere ertelendi. Bazıları siyasi amaçlarla mevzuyu bulandırmak için öngörülerde bulunuyor. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler yapıcı ve birbirini tamamlayan ilişkilerdir. Çeşitli konularda birbirimizle işbirliği yapıyoruz” ifadesinde bulunmuştu.