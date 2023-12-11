İran'dan Türkiye açıklaması: Ziyaret ertelendi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD’nin “Gazze’de çözümün değil soykırımın sürdürülmesinin bir parçası” olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:27
İran'dan Türkiye açıklaması: Ziyaret ertelendi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sözcü Kenani, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin devam ettiğini belirterek bu konunun İran’ın birinci önceliği olduğunu ifade etti.

Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür eden Kenani, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısının veto edilmesini ise "talihsizlik" olarak niteledi.

Kenani, ABD’nin ateşkes talep eden tasarıyı veto etmesiyle, "Gazze savaşının çözümünün bir parçası değil, Gazze halkına yönelik soykırımın sürdürülmesinin bir parçası olduğunu gösterdiğini" savundu.

Ateşkes için sunulan tasarının BMGK’de onaylanamaması nedeniyle BM Genel Kurulunun yeni bir kararı değerlendirmek için yarın toplanacağını hatırlatan Kenani, “Bu çabaların Gazze savaşında ateşkesi sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin gecikmesi konusuna dair ise şu ifadeleri kullandı:

"İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla ziyaret uygun bir zamanda yapılmak üzere ertelendi. Bazıları siyasi amaçlarla mevzuyu bulandırmak için öngörülerde bulunuyor. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler yapıcı ve birbirini tamamlayan ilişkilerdir. Çeşitli konularda birbirimizle işbirliği yapıyoruz.”


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