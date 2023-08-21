İran'da emlakçı, evi bir köpeğe devrettikten sonra tutuklandı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:14

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:15

İran'da bir emlak şirketinin müdürünün, şirketinin bir evin mülkiyetini bir köpeğe devrettiğini gösteren ve sosyal medyada viral olan bir videonun ardından tutuklandığı bildirildi.

Videodaki görüntülerde İranlı bir çift, dairelerinin tapusunu "Chester" adlı köpeklerine devreden bir sözleşme imzalıyor.

Kadın, köpeğin patisini tapunun üzerine koyarken, şirket müdürü de mülkü tarif ederken görülüyor.

Kadın, videoda çiftin "varisleri olmadığını ve daireyi köpeğe satmak istediklerini" söylüyor.

Sosyal medyada viral olan videonun ardından polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜDÜR TUTUKLANDI VE ŞİRKET KAPATILDI

Tahran hükümetine yakınlığıyla bilinen Mizan Online haber portalının aktardığına göre, Başsavcı Yardımcısı Rıza Tabar, "Polis, emlak bürosunun müdürünü tutukladı ve şirket kapatıldı" dedi.

Tabar, dairenin köpeğe satılması kararının "hiçbir yasal dayanağı olmadığını" ve "toplumun ahlaki değerlerinin ihlalini normalleştirdiğini" söyledi.

2022 yılında İran parlamentosu, evcil hayvan sahipliğini kısıtlamak amacıyla, köpek, kedi ve diğer hayvanların satın alınmasını, satılmasını ya da evcil hayvan olarak tutulmasını yasaklayan ve köpek sahiplerinin devletten izin almasını gerektiren bir yasa tasarısı sunmuştu.