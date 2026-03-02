İran füzeleri İsrail’i vurdu: Beerşeva’da yaralılar var

İran’dan atıldığı bildirilen balistik füzeler nedeniyle İsrail’in güneyinde sirenler peş peşe çaldı.

Beerşeva ve çevresindeki yerleşimlerde halk sığınaklara yönlendirilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İlk yardım ekiplerinin açıklamasına göre, Beerşeva’da bir füzenin düştüğü noktada iki kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında İsrail’in merkez bölgelerinde de sirenlerin çaldığı ancak bu alanlarda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadığı aktarıldı.