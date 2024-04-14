İran Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: 'İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi daha büyük olacak'
İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi, saldırının ardından hava sahasını kapatan İsrail, hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı, "İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi dün geceye göre daha büyük olacak" dedi.
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saat 22.50 sularında İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı duyurdu.
İran, İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisinin dün geceye göre daha büyük olacağını söyledi ve Washington'u İsrail ordusunu desteklememesi konusunda uyardı.
İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak" açıklamasında bulundu.
Bagheri, Washington'u İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.
İRAN'DAN ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN MESAJ
Ayrıca devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj gönderdi. Washington'un İsrail'in misilleme saldırısına destek vermesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.
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