İran gerilimi Avrupa sokaklarına taşındı: ABD ve İsrail elçiliklerine yürüdüler

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto eden binlerce kişi sokaklara çıktı.

Göstericiler, ABD ve İsrail büyükelçiliklerine doğru yürüyüş düzenledi.

Çoğunluğu Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı gruplardan oluşan protestocular, “İran’dan elinizi çekin” ve “Souda üssü kapatılsın” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, bölgede artan askeri gerilime tepki gösterdi.

Yunanistan yönetimi, cumartesi günü Girit Adası’ndaki Souda deniz üssünde güvenlik önlemlerini artırdı.

Doğu Akdeniz’de ABD için stratejik öneme sahip olan üs, son gelişmeler nedeniyle dikkat çekiyor.

ABD ve İsrail büyükelçiliklerinin çevresi, polis tarafından çok sayıda güvenlik aracıyla kapatıldı. Polis kaynakları, protestoya katılanların sayısının bin 300’ü aştığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.