Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran gerilimi Berlin-Washington hattını kopardı: 5 bin asker geri dönüyor!

2.05.2026 09:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceği bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyuran Parnell, bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtti.

Parnell, söz konusu kararın, sahadaki koşulların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığını kaydetti.

ABD ordusunun verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri konuşlanmış durumda. Bu sayıyla Almanya, "Japonya'dan sonra ABD dışında en büyük 2. ABD askeri üssü" konumunda bulunuyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok" demişti.

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

İlgili Konular: #ABD #Almanya

ABD'de gizemli bölge yeniden gündemde: Son 24 saatte tam 17 kez sallandı Dünyanın en gizli askeri üssü olarak bilinen Area 51 (51. Bölge), son 24 saat içinde gerçekleşen deprem fırtınasıyla sarsıldı. 4.4 büyüklüğe ulaşan sarsıntılar, "gizli nükleer deneyler mi yapılıyor?" sorusunu ve yeni komplo teorilerini beraberinde getirdi.
The Economist uyardı: ABD'de asıl kriz seçim değil, güven The Economist'in analizine göre ABD'de ara seçimlerde sonuçtan çok güven krizi öne çıkıyor. Demokratların kazanması beklenirken, seçimlere duyulan inancın zayıflaması sistem için daha büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.
İran'dan ABD'ye yeni teklif: Müzakere taslağı Pakistan'a iletildi İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi.