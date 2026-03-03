İran gerilimi büyüyor: ABD ordusunda can kaybı arttı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’daki çatışmalarda şu ana kadar altı Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesiste daha önce kayıp durumda olan iki askerin cenazesine de ulaşıldığı belirtildi.

CENTCOM’un verdiği bilgiye göre, son olarak bulunan iki askerin kalıntıları, İran’ın ilk saldırılarında hedef alınan bir tesisten çıkarıldı. Böylece toplam can kaybı altıya yükseldi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine resmi bilgilendirme yapıldıktan 24 saat sonra açıklanacağı bildirildi.

Komutanlık açıklamasında, bölgede “büyük muharebe operasyonlarının devam ettiği” vurgulandı.

Bölgedeki çatışmalar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından artan karşılıklı askeri hamlelerle tırmanmıştı.

Yetkililer, güvenlik durumunun yakından izlendiğini ve operasyonların sürdüğünü belirtiyor.