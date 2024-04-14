İran, hava saldırısının sonuçlandığını duyurdu: ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
İran Devlet Haber Ajansı IRNA, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’e balistik füze saldırısı başlatıldığını ve tamamlandığını duyurdu. İran'ın BM Daimi Temsilciliği yetkilisi, saldırının sonuçlandığını ve İsrail'in yeni bir hamle yapması durumunda karşılığının daha ağır olacağını belirtti. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin ise İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi.
İran Devlet Haber Ajansı IRNA, Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerinin tamamına onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını, savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını ve tamamlandığını açıkladı.
Ayrıca Ürdün Devlet Sözcüsü, ülkede olağanüstü hal durumunu yalanlayarak, herşeyin normal seyirde devam ettiğini ve sadece tedbir amaçlı hava sahasının kapatıldığını belirtti.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İRAN'IN SALDIRISINA KINAMA
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İran'ın başlattığı saldırılara ilişkin, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.
İSRAİL SAVAŞ KABİNESİNİ TOPLADI: YETKİ VERİLDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başlattığı hava saldırısının ardından başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde savaş kabinesini topladı.
İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi.
Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.
Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi.
Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.
“İRAN’IN KARŞILIĞI DAHA AĞIR OLACAKTIR”
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani de ABD'nin olası müdahalesine ilişkin "Bu Tahran ve Tel Aviv arasındaki bir çatışma, Amerika uzak durmalı. İsrail rejimi bir hata daha yaparsa İran'ın tepkisi çok daha sert olur" açıklamasında bulundu. Temsilcilik'ten yapılan açıklamada ayrıca, "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" denildi.
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