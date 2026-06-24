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İran heyetinin İsviçre'de Dünya Kupası'nı izlediği görüntüler gündem oldu

İran heyetinin İsviçre'de Dünya Kupası'nı izlediği görüntüler gündem oldu

24.06.2026 13:01:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İran heyetinin İsviçre'de Dünya Kupası'nı izlediği görüntüler gündem oldu

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yürütülen görüşmelere katılan İran heyetinin, yoğun diplomatik temaslar arasında milli takımın maçını izlemeye de vakit ayırdığı ortaya çıktı.
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmeti'nin, müzakerelerin gerçekleştirildiği merkezde İran-Belçika karşılaşmasını heyecanla takip ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum alırken, bazı kullanıcılar durumu esprili bir dille değerlendirdi. Bazı yorumcular Arakçi'nin maç nedeniyle görüşmelere yeterince odaklanıp odaklanmadığını sorgularken, bazıları da İran heyetinin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılacak görüşmeyi karşılaşmanın bitmesini beklemek için geciktirmiş olabileceğini ileri sürdü.

İran Milli Takımı, Dünya Kupası G Grubu'nda pazar gecesi Los Angeles'ta oynanan karşılaşmada Belçika ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçın ardından takım, kamp merkezi olarak kullandığı Meksika'nın Tijuana kentine dönmüştü.

Turnuvadaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran, grup aşamasındaki son karşılaşmasını Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

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