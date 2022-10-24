İran Hükümet Sözcüsü katıldığı konferansta öğrenciler tarafından protesto edildi
Öğrenciler, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde sıkça kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" ve "Kahrolsun diktatör" sloganları attı
İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehrumi, konuşmacı olarak gittiği Tahran'daki Hacı Nasır Tusi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından protesto edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Hacı Nasır Tusi Üniversitesi'nde düzenlenen "13. Hükümet Sözcüsüyle Diyalog" başlıklı oturuma katılan Cehrumi, konuşmasını yaptığı sırada öğrencilerin sözlü ve alkışlı protestosuyla karşılaştı.
Öğrenciler, Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde sıkça kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" ve "Kahrolsun diktatör" sloganlarının yanı sıra "Erkek, vatan, kalkınma" ve "Sözcü defol" sloganları attı.
Sloganlar nedeniyle konuşmasına devam edemeyen Cehrumi, "Kadın, yaşam, özgürlük ve 'Erkek, vatan, kalkınma' sloganlarını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Diktatörün özelliklerinden biri muhalifine konuşma izni vermemesidir. Herkes görüşünü belirtsin ben de düşüncemi söyleyeyim" dedi.
Cehrumi, protestoların durmaması üzerine konuşmasını yarıda bırakarak salonu terk etti.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.
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