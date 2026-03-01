İran: Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetimiz yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de El Cezire’ye yaptığı açıklamada, ülkede anayasal sürecin başlatıldığını ve geçici konseyi kurulduğunu doğruladı.

Erakçi, konseyin devlet işlerini yönetmek üzere göreve başladığını belirterek, “Kendimizi savunma konusunda hiçbir sınırımız yok” dedi.

Erakçi, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bir ülkenin liderinin yabancı güçler tarafından öldürülmesini “eşi görülmemiş bir durum ve uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi.

İranlı bakan, bu gelişmenin bölgedeki çatışmayı daha karmaşık ve tehlikeli hale getireceğini savundu.

Erakçi, bölgede yaşanan gerilimin İran’ın tercihi olmadığını savunarak, “Bu savaş ABD ve İsrail tarafından bize dayatıldı” dedi.

Bölge ülkeleriyle temas halinde olduklarını belirten İranlı bakan, Tahran yönetimine baskı yapılmaması gerektiğini ifade ederek, “Eğer öfke varsa bu İsrail ve ABD’ye yöneltilmeli” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ ABD ÜSLERİ”

İran’ın yalnızca bölgede bulunan ABD askeri hedeflerini vurduğunu öne süren Erakçi, ABD topraklarını hedef alma imkânlarının bulunmadığını söyledi.

İranlı bakan, “ABD güçleri askeri üsleri boşaltıp otellere geçti. Biz yalnızca askeri personel ve operasyonlara destek veren tesisleri hedef almaya çalışıyoruz” dedi.

Erakçi, İran’ın şu aşamada Hürmüz Boğazı’nı kapatma niyetinde olmadığını ve deniz trafiğini aksatacak bir adım planlanmadığını açıkladı.

Körfez ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdüğünü belirten bakan, İran’ın komşu ülkelere yönelik bir saldırı amacı taşımadığını vurguladı.

İran’ın diplomasiye açık olduğunu söyleyen Erakçi, ABD’nin müzakereler sürerken ikinci kez saldırı düzenlediğini savundu.

İran’daki devlet kurumlarının işleyişinin devam ettiğini belirten bakan, yeni dini liderin bir veya iki gün içinde seçilebileceğini de sözlerine ekledi.