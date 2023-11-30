İran ile Suudi Arabistan'dan kritik görüşme

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, askeri işbirliğini geliştirmeyi ve bölgesel konuları ele aldı.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:29
İran ile Suudi Arabistan'dan kritik görüşme
Abone Ol google-news

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri ile Bin Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakıri, ülkesinin Suudi Arabistan'la askeri alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman da, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği seviyesinin iyileştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


İran Suudi Arabistan

İlgili Haberler

Suudi Arabistan iddialarına cevap: TFF'den Ali Koç açıklaması

Suudi Arabistan iddialarına cevap: TFF'den Ali Koç açıklaması
Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek
20 maçta yenilgisi yok... Suudi Arabistan'da Jorge Jesus fırtınası!

20 maçta yenilgisi yok... Suudi Arabistan'da Jorge Jesus fırtınası!

En Çok Okunan Haberler