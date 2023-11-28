Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiren Metallica, önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da ilk kez konser verecek.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:08
Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek
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Dünyaca ünlü metal müzik grubu Metallica, 14 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek üç günlük Soundstorm festivalinin açılış gecesinde sahne alarak ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek. 

Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.

600 binden fazla kişinin geçen yılki Soundstorm'a katıldığı bildirilirken Metallica'nın yanı sıra Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., Black Eyed Peas, J Balvin, Anne-Marie, DJ Tiesto ve David Guetta'nın da etkinlikte sahne alması planlandı.

Metallica, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Park'ta gerçekleştirmişti.


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