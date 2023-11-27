20 maçta yenilgisi yok... Suudi Arabistan'da Jorge Jesus fırtınası!
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan'daki tüm kulvarlarda oynadığı 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik alarak başarılı performansı ile dikkat çekti.
Önceki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ancak sezon sonunda ayrılıp Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus yeni takımı ile fırtına gibi esiyor.
Sezon başında dünya piyasasını sallayan transferler yapan Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal tüm kulvarlarda oynadığı 20 karşılaşmada 17 galibiyet almayı başardı.
20 MAÇTA YENİLGİSİ YOK
Diğer üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Jorge Jesus'un ekibi bu inanılmaz performansla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde açık ara farkla lider durumda.
Jorge Jesus'un bir sonraki rakibi ligin bir diğer güçlü takımı Al-Nassr ile olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!