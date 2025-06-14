İran'ın güvendiği füze ne? Çok konuşulacak açıklama: 'Dünya gördükleri karşısında şoke olacak'

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" İran'a saldırıların süreceğini söylerken İran'dan peş peşe "sert karşılık vereceğiz" mesajları geldi.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydetti.

İRAN'IN SALDIRILARINDA İSRAİL'DE 2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail basınındaki haberlere göre, İran saldırılarında 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail, İran'a başlattığı son birkaç saatteki saldırılarında Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah'ı vurdu. Hemedan'da Nuje Hava Üssü 2 kez hedef alınırken, Tebriz Havalimanı yakınlarından patlama görüntüleri yansıdı. Kirmanşah'ta ise birkaç patlama sesi duyuldu.

İran'ın saldırılarında 2 kişi öldü 80’den fazla kişi yaralandı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 78 ölü, 320 yaralı var.

İran saldırıları sonucu 7 İsraillinin daha yaralandığı ve çok sayıda kişinin Tel Aviv'de yıkılan evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

İsrail İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada İran'dan fırlatılan bir füzenin Tel Aviv'in merkezinde bir binaya isabet etmesi sonucu çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığı bilgisi verildi.

"DÜNYA GÖRDÜKLERİYLE ŞOKE OLACAK"

İran Devrim Muhafızları Komutanı, yaptığı açıklamada "Amerika bizi müzakerelerle aldatmaya çalıştı, biz onların kibri karşısında dik durduk. Hayber füzeleri yakında fırlatılacak; dünya gördükleriyle şoke olacak" dedi.