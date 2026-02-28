İran’ın kilit gücü hedefte: Devrim Muhafızları hakkında neler biliniyor?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da başlatıldığını duyurduğu “büyük operasyon” kapsamında yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile güvenlik güçlerine doğrudan seslenerek silah bırakma çağrısı yaptı.

Trump, “Silahlarınızı bırakın ve tam dokunulmazlık kazanın ya da kesin ölümle karşılaşın” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkenin en etkili askeri ve siyasi yapılarından biri olarak biliniyor.

1979’daki İslam Devrimi sonrası kurulan örgüt, İran’daki teokratik yönetimi korumak amacıyla oluşturuldu.

Başlangıçta farklı paramiliter grupların birleşmesiyle ortaya çıkan yapı, özellikle 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında güç kazandı.

Bugün düzenli ordudan bağımsız hareket eden DMO, kara, deniz, hava ve istihbarat birimlerini bünyesinde barındırıyor.

Yaklaşık 150 ila 190 bin asker arasında bir güce sahip olduğu tahmin edilen yapı, İran ekonomisinin birçok alanında da etkili konumda bulunuyor.

KUDÜS GÜCÜ

DMO’nun en seçkin birimi olarak bilinen Kudüs Gücü, İran’ın yurtdışı operasyonlarından sorumlu.

İlk olarak Lübnan’daki Hizbullah ile kurulan bağlantılarla öne çıkan güç, zaman içinde Gazze’de Hamas, Yemen’de Husiler ve 1990’larda Afganistan’daki bazı gruplar dahil olmak üzere farklı bölgesel aktörlere destek vermekle anılıyor.

BESİC GÜÇLERİ

Devrim Muhafızları’na bağlı bir diğer yapı olan Besic güçleri ise daha çok iç güvenlik ve toplumsal denetim görevleriyle biliniyor.

Farsçada “seferberlik” anlamına gelen Besic, gönüllülük esasına dayalı bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

Sokak düzeyinde aktif rol oynayan grup, rejim karşıtı protestoların bastırılması ve İslami kuralların uygulanması konusunda görev alıyor.